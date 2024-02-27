Göbek göründü! Burcu Biricik'ten eğlenceli hamilelik pozu

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27/02/2024

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Göbek göründü! Burcu Biricik'ten eğlenceli hamilelik pozu

Burcu Biricik, 2016'te reklamcı Emre Yetkin ile hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Burcu Biricik, gazetecilerin "Sektöre küskünlük var mı?" sorusuna "Yok canım...

Öyle bir durum söz konusu değil. 'Daha iyisi ile nasıl döneriz?' çabasındayım. Onun için de biraz dinlenmek lazım" yanıtını vermişti.

Biricik, "Hayatımı yavaşlattığım dönemdeyim. Dinleniyorum ve senaryo okuyorum. Arkadaşlarımı ziyaret ediyorum, bu şekilde oyunlarına gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran 'Camdaki Kız' dizisinde oynadığı 'Nalan' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Burcu Biricik, muhabirlerin yeni projelerle ilgili sorusuna, "Koştur koştur illa ki bir işte oynama derdinde değilim.

Biraz durmak ve dinlenmek istiyorum. Kendime zaman ayırıyorum. Arkadaşlarımla ve sevdiklerimle vakit geçiriyorum. Yabancı dil dersi (İngilizce) almaya başladım" diyerek cevap vermişti.

Burcu Biricik'in 4.5 aylık hamile olduğu geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. İlk kez anne olacak olan Biricik, bebeğinin cinsiyeti de kız olacağını açıklamıştı.

Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ve yönetmen Buğra Alkıroğlu ile ayna karşısında çektirdikleri bu esprili fotoğrafı yayımladı.

Hamilelik fotoğraflarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Biricik'e; Merve Dizdar, Demet Evgar, Pınar Deniz, Enis Arıkan ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerde yorum yaptı.

27/02/2024 09:03
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