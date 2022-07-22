La Nouba’da ilk yıl coşkusu

2021 yılında hizmete giren La Nouba’da 20 Temmuz Çarşamba akşamı ilk yıl coşkusu yaşandı. Haftanın üç günü kapılarını misafirlerine açan ve farklı konsepti ile ülke eğlence hayatına yeni bir soluk kazandıran La Nouba, büyüleyici atmosferiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

İlk yıl etkinliğine özel olarak hazırlanan kokteyllerin yanında misafirlere bir çok sürpriz sunan La Nouba’da eğlence gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Mekanın residen DJ’leri Doğuş Kılıç ve Karlax çaldıkları parçalarla geceye renk katarken, dans ekibinin gösterileri ise beğeni ile izlendi.

Bu habere tepkiniz:



22/07/2022 15:33