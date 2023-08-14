La Nouba’da B Young rüzgarı

2018 yılında çıkardığı “Jumanji” adlı parça ile önce Londra’da sonra da tüm dünyada radyo listelerini alt üst eden Kıbrıslı Türk sanatçı B Young, hafta sonu La Nouba’da unutulmaz bir geceye imza attı.

Yaklaşık bin kişinin ilgi gösterdiği gecede en sevilen parçalarını hayranları için seslendiren B Young, sevenleri ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Bu arada ülkemizin başarılı sanatçılarından Oğuzhan Buğur, B Young’ın seslendirdiği iki parçada sahnede yer alarak, gitarıyla şarkılara eşlik etti.

İKİ BÜYÜK ORGANİZASYON

2005 yılından beridir ülkemizde her yaz ayında düzenlenen Mid Summer Ball etkinliği, bu yıl 18 Ağustos Cuma gecesi La Nouba’da gerçekleştiriliyor. Bir çok ünlü DJ ve MC’nin yer alacağı özel organizasyon, sizleri geçmişte yolculuğa çıkaracak.

UK Garage tarzı müziğin tartışmasız en iyi isimlerinden DJ EZ, 18 yıl aradan sonra Kıbrıs’ta ilk kez 20 Ağustos Pazar akşamı La Nouba’da performans sergileyecek.