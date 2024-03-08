Hande Erçel'in kombini bakın kimden 'esinlenilmiş'

Oyuncu Hande Erçel, Hindistan’ın Mumbai şehrinde bu sene 24'üncüsü düzenlenen Asya’nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansı 'FICCI Frames'e onur konuğu olarak katıldı.

Erçel, Hindistan’ın ünlü oyuncusu 'Ayushmann Khurrana' ile konferansın kapanış panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

Hindistan’da yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan Hande Erçel, yaptığı konuşmada; Hindistan’a ilk kez geldiğini ve buraya geldiğinde gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu belirtti.

Hindistan basınına da röportajlar veren Hande Erçel Bollywood’da işlerde yer almak istediğini ve Hint sineması oyunculardan 'Hrithik Deepika', 'Dave Patel' ile aynı projede yer almak istediğini söyledi.

Daha sonra Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Katıldığım için minnettarım" şeklinde bir not düştü.

Erçel'in giydiği kombin ise sosyal medyada gündem oldu.

MiuMiu marka takım, markanın yeni koleksiyonuna ait, ve yalnızca birkaç saat önce dünya basınındaydı.

Model Caro Daur, aynı kombini Paris Moda Haftası'nda giydi ve kameralar karşısına geçti.

Hande Erçel'in, kombinde hiç değişiklik yapmadan aynen kullanması ve uluslararası bir davette giymesi ise sosyal medyada gündem oldu.