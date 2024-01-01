Merit Crystal Cove 2024’e Koray Avcı ile merhaba dedi

Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli oteli Merit Crystal Cove, yeni yılı ünlü sanatçı Koray Avcı ile karşıladı. Yılbaşı konseri için kendi şarkılarıyla birlikte birçok usta sanatçının şarkılarından oluşan özel bir repertuvar hazırlayan Koray Avcı, bine yakın hayranına yeni yıl akşamında unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Perküsyon show ve dans gösterileri geceye renk kattı.

Sevilen sanatçı Koray Avcı, sahneye gelen sürpriz pasta ile doğum gününü de Merit Crystal Cove Otel’de hayranlarıyla birlikte kutlayarak çifte kutlama yaptı. Güçlü sesi, sempatik tavırları ve enerjik sahne performansıyla kendisini dinlemeye gelenlerin gönlünde taht kuran Koray Avcı, 2024 için geri sayımın ardından yeni yılın ilk dakikalarına sevenleriyle hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek girdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü sanatçı, tüm müzik severlere sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir yıl dileyerek yoğun alkışlar eşliğinde konserini tamamladı.