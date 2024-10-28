Merit Lefkoşa Hotel’de Coşkulu 29 Ekim Kutlaması: Sakiler Konseri İle Unutulmaz İki Gece

Türk müziğinin sevilen gruplarından Sakiler, 25 - 26 Ekim’de Merit Lefkoşa Hotel’de sahne aldı.

Her iki gecede de hayranlarının salonu full doldurduğu konserde ünlü grup, sevilen şarkılarını güçlü yorumlarıyla seslendirerek sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Repertuarında “Dünyadan Uzak,” “Aşığın Kaderi,” ve “Yalanı Bırak” gibi hit parçalarına yer veren grup, misafirlerine adeta müzik ziyafeti sundu.

Merit Lefkoşa Hotel’in 29 Ekim Cumhuriyetimizin 101. Yılına özel yapmış olduğu hazırlıkları, bayram coşkusunu en iyi şekilde yansıttı. Kırmızı beyaz renklerin hakim olduğu dekorlar, bayraklar ve özel ışık gösterileri eşliğinde gerçekleştirilen konserde Cumhuriyet Bayramı, Sakiler ve hayranlarının hep bir ağızdan söylediği marşlar eşliğinde büyük bir coşku ile kutlandı.

29 Ekim’in anlamına yakışır bir atmosferde iki gün süren Sakiler konseri, Merit Lefkoşa Hotel misafirlerinden tam not alarak, hafızalarda unutulmaz anılar bıraktı.