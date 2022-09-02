Hazal Kaya: Fiziksel olarak çok zorlandığım bir dönemdeyim

Son dönemde Pera Palas’ta Gece Yarısı ile gündeme gelen ünlü oyuncu Hazal Kaya, uzun süren sosyal medya sessizliğine son verdi.

Oyuncu, “Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı" diyerek bu sessizliğin sebebini açıkladı.

"FİZİKSEL OLARAK ZORLANDIĞIM BİR DÖNEMDEYİM"

Sağlık problemleri yaşadığını paylaşan oyuncu "Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım” ifadelerini kullandı

Kaya yaptığı paylaşımda “Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum" dedi.

Sosyal medyada 7 milyondan fazla takipçisi bulunan oyuncu, hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu.

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02/09/2022 14:07