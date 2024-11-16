AMATEM'e girdi, beş parasız kaldı! Deniz Akkaya yaşadıklarını ilk defa anlattı

Ünlü sunucu Deniz Akkaya son dönemde eski eşi ve kızıyla yaşadığı olaylarla gündeme gelmiş ve onlarla davalık olmuştu. Mahkemeden Akkaya'nın tüm varlığına tedbiren el konulması kararı çıktı. Ayrıca akıl sağlığının tespiti için de hastaneye sevk etti. Hastaneden çıkan Deniz Akkaya yaşadıklarını ve Amatem sürecini ilk kez Kanal D habere anladı. İşte detaylar...

Eski eşiyle ve kızıyla davalık olan Deniz Akkaya, hayatının kabusunu yaşadı. Açılan davalar sonucunda tüm mal varlığına tedbir konuldu. Hatta akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

Deniz Akkaya yaşadığını Kanal D habere anlattı. Akkaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bana yapılan itibar suikastının son bulması için madde tespitine kadar girdim. Hidayet Türkoğlu, Lebron James kadar temiz ve sağlıklı çıktım. Bu arada hem akıl sağlığım hem de beden sağlığımı da kontrol ettirmiş oldum.

5 aydır kızımdan haberimiz yok. Oradaki en önemli test Amatem testidir. Son derece, pırıl pırıl sağlıklı çıktım. 550 soruluk bir test vardı. Testimizi, raporumuzu aldık ama ben hala parama ulaşamıyorum.

Babamdan yakın bir zamanda bana miras kalmıştı. Babam vefat ettikten sonra bu enteresan iddia ortaya atıldı. Ben kendi paramı kontrol edemiyorsam 16 senedir aklınız neredeydi. İlk defa çocuğun bütün maddi ihtiyaçları babaya geçti. Ben şu an kuzenimin kredi kartıyla, kuzenimin parasını kullanıyorum. Babamdan kalan malıma mülküme de, kendi birikimlerime, hesaplarıma da ulaşamıyorum.