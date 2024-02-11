Acun Ilıcalı sandalye fırlattığı konsey gecesini anlattı

Yaşananlara çok sinirlenmiş, dayanamayıp sandalye fırlatmıştı... Gün geçtikçe aksiyonun daha da arttığı Survivor'da Acun Ilıcalı, olaylı konsey hakkında ilk kez konuştu.

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, bu yıl All Star formatıyla ekranlara geliyor.

Gün geçtikçe aksiyonun daha da arttığı Survivor'ın 6 Şubat akşamı yayınlanan 27. bölümünde Acun Ilıcalı'nın çileden çıkması uzun bir gündemdeki yerini korudu.

Tartışmalarla geçen dokunulmazlık oyunu sonrası Ilıcalı'nın konseyde öfkelenmesi ve "Siz ne istiyorsunuz? Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kavga mı kaos mu?" diye bağırması dikkat çekmiş çileden çıkan Ilıcalı'nın oturduğu koltuğu fırlatması da gündem olmuştu.

Acun Ilıcalı olayı konsey sonrası yaşananları ilk kez anlattı.

"RAHAT BATTI"

Berfu ve Eser Yenenler'in sunduğu "Cevap Ver Türkiye" programına konuk olan Ilıcalı, "Rahmetli babamın bir lafı vardı rahat battı diye. Gerçekten Survivor'da bu kadar güzel bir kadro varken bu kadar sorunun olması beni çok rahatsız etti." dedi.

"İKİ VİDEO GÖSTERSEM ŞOK GEÇİRİRSİNİZ"

"Yayıncılık kuralları gereği siz bizim yaşadıklarımızın yüzde 20 ile 25 arası görebildiniz. İki video göstersem şok geçirirsiniz." diyen Acun Ilıcalı, çok nadir sinirlendiğini fırlattığı sandalyeyi de kırmamaya çalıştığını ifade etti.

"ÇILDIRTTI, BU TAVIRLARI KALDIRAMAM"

Ilıcalı, "Buradaki konu, biraz yarışmacılarımızın olaydan sonraki rahat tavırları beni çıldırttı. Onu kaldıramadım." diye konuştu.

Konseyde oylama öncesi Aleyna'nın Sercan'ı kendisine karşı doldurduğunu söyleyince ikili arasında tansiyon yükselmişti.

İlerleyen dakikalarda ayağa kalkan Nagihan, Aleyna'yı itmiş iki yarışmacı da birbirlerine hakaret edince Acun Ilıcalı, Nagihan ve Aleyna'yı dışarı çıkarmıştı.

İkili arasındaki kavga sonrası Nagihan'ın gülmesi üzerine de Acun Ilıcalı sinirlerine hakim olamamıştı.