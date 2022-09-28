Lamborghini Aventador'un üretimi sona erdi!

İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, uzun zamandır Aventador modelinin üretimini gerçekleştiriyordu. Son zamanlarda aracın üretiminin sona ereceğini ve halefinin tanıtılacağını biliyorduk. Bugün itibariyle İtalyan üretici, son üretilen Aventador'u paylaşarak üretimin sonlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamalara göre son 11.465 adet üretimin ardından Aventador'un montajı tamamlandı. Son olarak üretilen araç, Ultimae Roadster olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin Ad Personam özelleştirme bölümünden seçilen bir mavi tonuna sahip olan son Aventador'un İsviçre'deki bir müşteriye teslim edileceği de belirtildi.

Aslında teknik olarak bakarsak şirket ikinci defa üretimi sonlandırdı. Çünkü Ultimae Roadster'ın 15 örneği Felicity Ace kargo gemisinde batan 4.000 Volkswagen Grubu aracı arasındaydı. Bu da şirketin kayıp araçların yerini doldurabilmek için üretime yeniden başlamasına sebep oldu.

Aventador aslında İtalyan üretici için oldukça karlı bir model oldu. Bugüne kadar en çok satan V12 motorlu Lamborghini modeli olan araç, 5 yıllık hayatı boyunca 200'den fazla benzersiz renk ve döşemeyle kullanıcıların karşısına çıktı.

Aventador ilk olarak 2011 Cenevre Otomobil Fuarı'nda LP 700-4 coupe olarak tanıtıldı. Silindir sıraları arasında 60 derecelik bir açıya sahip olan araçta 6.5 litrelik bir V12 motor bulunuyordu. İlk versiyon 690 beygir güç ve 690 Newton-metre tork üretiyordu. Bu motor sayesinde araç, sadece 2.9 saniyede 100 km/saat hıza ve 350 km/saat azami hıza ulaşabiliyordu.

Her ne kadar bu araç bizlerin karşısına tamamen içten yanmalı olarak çıksa da halefi öyle olmayacak. Son bildirilenlere göre Aventador'un halefi V12 motora sahip hibrit bir üniteyle karşımıza çıkacak. Yeni nesil aracın üretimi ise 2023 yılında başlayacak.

Kaynak: Lamborghini

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28/09/2022 09:07