Neil Patrick Harris: 2022'de Barney eminim hapiste olurdu

How I Met Your Mother dizisindeki Barney Stinson karakterini canlandıran Neil Patrick Harris, “How I Met Your Father” dizisine neden katılmayacağını açıklarken “Eminim 2022’de Barney hapiste olurdu” dedi.

Başrolünde Hilary Duff’un yer aldığı How I Met Your Father, çocuklarına babalarıyla nasıl tanıştığını anlatan bir kadının hikâyesine odaklanıyor. İki dizi de aynı evrende gerçekleşirken yeni dizideki karakterlerden biri How I Met Your Mother’da Ted, Marshall ve Lily’nin yaşadığı dairede yaşıyor.

Haftalık haber bülteni için Hilary Duff ile söyleşi yapan Harris “Senin dizine gelmek konusunda endişelenirim. Barney’nin soytarılıkları, büyüklük ilüzyon herkesin başına dert açardı. Eğer bir manastıra falan kapanmadıysa, değişmediyse diziye katılmasının kimsenin çıkarına olacağını düşünmüyorum” dedi.

.Duff, Harris’e katılarak, çapkınlıklarıyla bilinen Barney karakterinin bugünün dünyasına uygun davranmadığını söyledi. Harris “Bu konuda nasıl hissettiğimi bilmiyorum ama eminim ki Barney, 2022’de hapiste olurdu” dedi.

04/02/2022 14:00