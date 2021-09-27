O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

Yeni jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alacak

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27/09/2021

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O Ses Türkiye'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı

O Ses Türkiye 2021'in ilk fragmanı yayınlandı.

2 Ekim'de ekrana gelecek olan yarışmanın yeni jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yer alacak.

Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde değişikliğe gidildi. Hadise'nin O Ses Rap'e transfer olmasıyla jüriye Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç dahil oldu.

Yeni sezon çekimlerin başlandığı O Ses Türkiye'nin ilk bölümüyle Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.

27/09/2021 11:18
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TAGS: O Ses Türkiye
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