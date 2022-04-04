Otomobil üretimi azalıyor

Küresel ölçekte yaşanan çip krizi,tedarik zincirinin bozulması, şimdi de Rusya-Ukrayna savaşı. Otomotiv sektöründeki kriz giderek derinleşiyor.

Yaptırımlar çerçevesinde iki Alman otomotiv devi, Rusya'da üretimi durdurdu.

Ukrayna'da yapılan elektrik kablo üretimi de sekteye uğradı.

Kablo sıkıntısı Almanya, Polonya, Çekya gibi ülkelerdeki otomobil fabrikalarında üretimi yavaşlattı.

Maden tedarikçisi Rusya'dan da otomotiv üretiminde kullanılan madenlerin ihracatı azaldı. Tüm bu faktörler araç üretiminin düşmesine yol açtı, fiyatlar arttı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir aracın ortalama fiyatı geçen yıl yüzde 13 arttı.

Rusya'da otomobil fiyatları arttı

Rusya da otomobil üretiminde yaşanan krizden en çok etkilenen ülkelerden. Ülkede yeni otomobil fiyatları yüzde 35 ila 45 oranında arttı. Yüksek fiyatlar ve reel gelirlerdeki düşüş nedeniyle de araçlara talep azaldı. Mart ayında otomobil satışlarda yüzde 60'lık düşüş oldu

Sektördeki krizin kısa vadede çözümü ise zor görünüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's dünya çapında otomobil üretimi tahminini düşürdü.

Buna göre, hem bu yıl hem de gelecek yıl araç üretiminde 2 milyon 600 bin adetlik düşüş yaşanacak. Üretimdeki sıkıntıların fiyatları daha da artırabileceği tahmin ediliyor.

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04/04/2022 15:13