Peugeot'dan rakiplerine gözdağı! 408 sahnede

Fransız otomotiv devi Peugeot, yeni modeli 408 ile resmen göz kamaştırdı. Sürücüleri kendine hayran bırakan Peugeot 408 karizmatik havası, konforlu sürüş deneyimi ile size kendinizi ayrıcalıklı hissettirecek.

Peugeot'un yeni göz bebeği 408 tanıtıldı

Merakla beklenen Peugeot 408 gün yüzüne çıktı. 308 ile 508 arasında kompakt sınıfta yer alan coupe bir crossover olan 408, 2023 yılı başında Avrupa'da satışa sunulacak. İşte 408'in tasarımı ve özellikleri!

Evrim geçirme konusunda büyük ilerleme kaydeden yeni Peugeot 408, biraz sedan biraz SUV.

Citroen C5 X’e çok benzeyen Peugeot 408, sedan formunu değiştirmek için yeni 308'in tasarım çizgilerini adeta çekerek daha agresif olmaya çalışmış.

4.69 metrelik uzunluğa sahip olan Peugeot 408, markanın 508‘den sonra en uzun aracı. 408’in aks mesafesi 2787 mm. Zeminden yüksekliği 189 mm olan 408’in toplam yüksekliği ise 1478 mm.

Peugeot 408'e güç sağlayan motor yelpazesi, 180 ve 225 hp'lik iki şarj edilebilir hibrit versiyon ve 1.2 L 130 hp benzinli versiyon.

Üçü de 8 vitesli EAT8 otomatik şanzıman ile eşleştirildi. Birkaç ay sonra tamamen elektrikli bir versiyonu da gelecek.

Avrupa ve Türkiye için Fransa Mulhouse üretimi olacak olan "modern C-sedan" 408'ler, çamurluklarındaki konstrast siyah korumalarıyla bir SUV gibi algılanmasına rağmen aslında aynı Citroen C4 gibi.

2023 Peugeot 408 ilk etapta iki farklı PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonla sunulacak. İkisi de önden çekişli olan ve 8 ileri otomatik şanzımanla gelen hibrit versiyonlarda 81 kW (109 hp) güç üreten bir elektrik motoru bulunacak.

İki versiyonu farklı kılan detay ise 150 hp veya 180 hp güç seçeneği sunan 1.6 litre turbo benzinli ünite olacak.

Böylelikle ilk PHEV seçenek toplamda 180 beygir güç ve 360 Nm tork sunarken daha güçlü olan 225 beygir ve aynı tork değeriyle gelecek.

Peugeot, PHEV versiyonların saf elektrikli sürüş menzili hakkında henüz bir değer açıklamadı fakat Citroen C5 X tarafına baktığımızda bu modelin WLTP'ye göre 55-61 km arasında elektrikli menzil sunuyor olması bizlere bir ipucu sağlayabilir.

Hibrit versiyonlarla yetinmeyen Peugeot, ilerleyen süreçte tamamen elektrikli bir 408 de karşımıza çıkaracak.

Yeni 408, hibrit versiyonların dışında 130 beygir güç ve 230 Nm tork üreten 1.2 litre üç silindirli benzinli üniteyle de satılacak.

Bu versiyon da yine önden çekişli olacak ve 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebilecek.

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27/06/2022 09:35