Köpeklerin ‘insan yaşını’ hesaplamak için’ yeni formül

Bilim insanları, köpeklerin yaşını hesaplamak için şimdiye kadar kullanılan yöntemin yanlış olduğunu saptadı ve yeni bir formül buldu.

California San Diego Üniversitesi'ndeki bilim insanları, köpeklerin yaşını ‘insan yaşına’ çevirmek için’ en çok kullanılan köpek yaşının 7 ile çarparak hesaplama yönteminin yanlış olduğunu belirtti.

​Bilim insanları bu basit denklem yerine, DNA’nın zamanla nasıl değiştiğine baktı. Bu soruya cevap bulmak için genetik bilimci Tina Wang ve Trey Ideker, metilasyon yönetimini kullandı.

Araştırma sonucunda köpekler ile insanlar arasında benzerlikler göz önünde bulundurularak, yeni bir yöntem geliştirildi. Yeni geliştirilen formüle göre; insan yaşı = 16ln (köpek yaşı) + 31. (hesap makinseinde bulunan 'ln', doğal logaritmanın kısaltmasıdır)

Bu formüle göre örneğin; eğer köpeğin yaşı 12 ise, köpeğin insan yaşı bu formülle şöyle hesaplanır "16 x ln (12) + 31 = 71". Yani köpeğin insan yaşı 71 olur. Ancak eski yönteme göre hesaplanırsa, köpeğin yaşı, 84 çıkıyor.

22/11/2019 16:04