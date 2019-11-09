Polonya’da 'deniz canavarı' fosili bulundu

Proceedings of the Geologist's Association dergisinde tarif edilen taşlanmış kalıntılar, Polonya Bilimler Akademisi’nden Daniel Tyborowski ve Błażej Błażejowski tarafından Krzyżanowice köyü yakınlarındaki Kutsal Haç Dağları’nın kuzeydoğu kesiminde bir mısır tarlasında keşfedildi.

Fosil yaklaşık 10 metre uzunluğundaydı ve yaklaşık 145 ila 163 milyon yıl öncesine tarihleniyor.

Keşif, Polonya’da bulunan ilk pliosaur fosili olma özelliğini taşıyor.

Varlıkları sırasında besin zincirinin en üstünde bulunan pliosaurların, modern katil balinaların iki katı büyüklüğüne kadar erişebildiği ve onlarca ton ağırlığında olabildiği ifade ediliyor.

Karadaki veya denizdeki zamanlarının en büyük avcıları olduğuna inanılan bu canavarın timsah benzeri burnu, yüzgeci ve büyük dişler ile uzun ve ince yapıları vardı.

Denizde yaşayan yaratıklar ve yiyecek bulmak için lagünlere giren bazı toprak canlılarıyla beslenen pliosaurların hatta vahşi T. Rex’i bile öldürüp yiyebilecek kadar büyük oldukları kaydediliyor.

Önceki çalışmalar, pliosaur çenelerinin iki buçuk metre uzunluğa ve T. Rex’in çenelerinden dört buçuk kat daha güçlü olduğunu gösterdi.

Pliosaur ile aynı bölgede ayrıca eski timsahlar ve kaplumbağalar gibi diğer canlıların fosilleşmiş kalıntıları da tespit edildi. Kalıntıların bulunduğu bölgenin, bu hayvanların yaşadığı dönemde tropik olduğu belirtiliyor.

Daha önce orada, dönemin canlıları için ideal bir yaşam alanı sağlayan ılık su lagünleri ile rezervuarların bulunduğu ortaya çıkarılmıştı.

Araştırmacılar zamanın deniz kaplumbağalarının salyangoz yediğine ve kendilerinin timsahlar tarafından yendiğine inanıyorlar. Öyle ki bazı kaplumbağa kabuklarında timsah diş izleri bulundu.

Pliosaurların ise timsahları yediğine inanılıyor.

09/11/2019 11:32