Top oynayan beyaz balinayı 'Rus ajanı' sandılar

Sosyal medyada, başkahramanı beluga olan bir video paylaşıldı. Videoda, Arktik Okyanusu’nda bulunan bottaki kişilerin denize top attığı, hayvanın da topu geri getirdiği görülüyor.

Independent’in aktardığına göre, bazı araştırmacılar beluganın, Hvaldimir lakaplı 'özel eğitilmiş Rus ordu balinası' olduğuna karar verdi.

Haberde, videodaki balinanın, 'Rus askeri istihbarat programından' kaçtığı iddia edilen Hvaldimir’e benzediği ifade edildi.

Uzmanlar, beluganın yemeğe karşılık nesneleri getirmek gibi farklı numaralar bildiğine dikkat çekiliyor.

Independent, bu tahminin doğrulanmadığını belirtti.

12/11/2019 12:08