Elon Musk iki çocuğunun annesi Grimes'ın gerçek olmadığını düşünüyor

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın hayatı üzerine yapılan bir belgesele göre, iş insanı iki çocuk sahibi olduğu şarkıcı Grimes’ın gerçek olmadığına inanıyor.

HAYATINI KONU ALAN BELGESEL GELİYOR

BBC’nin yapımcılığını üstlendiği “The Elon Musk Show” Musk’ın kariyerini ve özel hayatını ele alan bir belgesel olma niteliği taşıyor. Musk’in aile üyeleri, iş arkadaşları ve yakın arkadaşlarının da görüşlerini ele alan belgeselin yönetmen koltuğunda Marian Mohamed oturuyor.

İş insanının Güney Afrika’dan Silikon Vadisi’ine uzanan yaşamını konu alan belgeselde, Musk’in şu sıralar ayrı olduğu şarkıcı Grimes hakkında yaptığı yorumlara yer veriliyor.

Vanity Fair’de çalışan Devin Gordon, belgesel için verdiği röportajda “Grimes, bana devamlı Musk’ın ona gerçek olmadığına inandığını söyleyip duruyordu" dedi.

GRIMES DA GERÇEK OLMADIĞINA İNANIYOR

Gordon, “Grimes, Musk tarafından yaratılan bir simülasyon ve Musk’ın beyninde var olan mükemmel bir yoldaş” ifadelerini kullandı.

Grimes’ın bu sözlere inanmasının çok anlamsız ve hatta ‘korkutucu’ olduğunu söyleyen gazeteci, şarkıcının gerçekten de Musk için yaratılmış bir simülasyon olduğunu düşündüğünü söyledi.

Geçtiğimiz mart ayında ayrılık kararı alan Grimes ve Musk çiftinin X Æ A-Xii ve Exa Dark Sideræl adlarında iki çocuğu bulunuyor.

ELF KULAĞI YAPTIRDI İDDİASI

Gerçek adı Claire Elise Boucher olan şarkıcı, son dönemde 'elf kulağı' ameliyatı ile gündeme getirmişti. Şarkıcı sosyal medya hesabından "Elf kulağı ameliyatından iyi bir sonuç alan var mı?" sorusunu sorarak hayatı boyunca elf kulağına sahip olmak istediğini belirtmişti. Twitter hesabından yüzünün bandajlı bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı "Çılgınca bir şey yaptım!" diyerek iddiaları güçlendirmişti.

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17/10/2022 14:38