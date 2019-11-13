Bebek ömür boyu kulübe ücretsiz girecek

Toulouse kentindeki O'Club adlı gece kulübünde pazartesi sabahı yaşandığı öne sürülen olayda, 19 yaşında kimliği açıklanmayan bir genç kadın dans pistindeyken saat 05.30 gibi doğum sancısı çekmeye başladı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, çalışanların yardımıyla doğum gerçekleşti.

Bu sıradışı olayı unutulmaz kılmak isteyen kulüp, doğan çocuğa ‘ömür boyu ücretsiz giriş hakkı’ verdiklerini duyurdu. Bebeğin cinsiyeti ise açıklanmadı.

Kulübün yöneticisi Marie-Helene, “Kapatıyorduk. Çok fazla insan yoktu, korumalardan biri beni görmeye geldi ve ‘Acil durum’ dedi. Sonra kadının doğum yaptığını gördüm. Hızlı hareket etmeliydik. Çalışanlarımızdan biri, bize ne yapacağımızı anlatan ilkyardım görevlisiyle telefonda konuşuyordu” sözleriyle olayı anlattı.

Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan anneyle bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kişisel problemler yaşadığı belirtilen kadının kafasını dağıtmak için bir arkadaşı tarafından kulübe davet edildiği, gece boyunca içki içmediği kaydedildi.

13/11/2019 15:49