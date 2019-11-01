Fuji Dağı'na tırmanırken düşen vloggerın cansız bedeni bulundu

Hafta başında Fuji Dağı'na tırmanırken canlı yayın sırasında düşen bir adam, polisi alarma geçirmişti. Kurtarma ekipleri turistlere kapatılan bölgede yaptığı arama sonucunda talihsiz adamın cansız bedenini buldu. 'TEDZU' adıyla bilinen vlogger, sosyal paylaşım platformu Niconico'da 'Karlı Fuji Dağı'na Gidelim' isimli bir video paylaştı. Vlogger, videoda izleyicilere zeminin kaygan olduğunu, ellerinin soğuktan uyuştuğunu ve yolculuk için yanlarında ısı paketleri getirmiş olmalarını umduğunu belirtiyor. TEDZU daha sonra ilk olarak 30 derecelik eğimden aşağı kayacağını söylüyor. O sırada kontrolünü kaybeden adam, "Kayıyorum" diyerek dağdan aşağı düşmeye başlıyor ve tırmanış sopalarının etrafa savrulduğu görülüyor. Polis, TEDZU'nun takipçilerinden gelen ihbar üzerine 10 kişilik bir kurtarma ekibinin arama çalışmaları başlattığını açıkladı. Webtekno'nun aktardığına göre, videoda görülen yere helikopter gönderildi ve yaklaşık 2.700 metre yükseklikte bulunan Subashiri yolundaki yedinci istasyonun etrafında bir ceset bulundu. Japon adamın yedinci istasyona 3,776 metreden kayarken oluşturduğu izler de doğrulandı. TEDZU'nun düşüşünü içeren video, Niconico'dan kaldırıldı. Polis, hava şartlarının giderek kötüleşmesinden dolayı insanlara Fuji Dağı'na tırmanmamaları konusunda uyarıda bulundu

01/11/2019 17:56