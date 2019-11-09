Çinli adam, beynindeki kıl kurduyla 15 yıl yaşadı

İlk kez 2007 yılında sol tarafını hissetmediğini ve başının ağrımaya başladığını fark eden Wang Lei, hastalığının tedavi edilmesi için birkaç uzmana başvurdu. Beyin tümörü tanısı konulan adamın, verilen ilaçları düzenli kullanmasına rağmen, durumu giderek kötüleşmeye ve hafıza kaybı yaşamaya başladı.

2018 yılında doktorlar Wang’ın beyninde 15 yıldır bir tenyanın yaşadığını fark etti. Genellikle kedi ve köpeklerin midelerinde bulunan bu parazitler insanlarda oldukça nadir görüldüğü biliniyor.

Doktorlar, kıl kurdunun beynin yaşamsal kısımlarının çok yakınında olduğu için, hastanın ameliyat olmadan tedavi edilmesini önerdi. Daha sonra, ilaçların parazit üzerinde etki yapmadığını gören doktorlar, riskli ameliyatı yapmaya karar verdi.

Wang’ın beyninden paraziti çıkarma ameliyatını gerçekleştiren doktor, “Operasyon son derece riskliydi. Canlı parazit beyinde dolaşıyordu. Olduğu gibi çıkarmamız gerekiyordu, aksi halde kalan kısım büyümeye devam edebilirdi” dedi.

Bunun bir yıl içindeki dördüncü vaka olduğunu belirten doktor, yemeklerin hazırlanmasında son derece dikkatli olunması ve sadece kaynatılmış su içilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ameliyattan sonra iyileşmeye başlayan Wang’ın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

09/11/2019 11:34