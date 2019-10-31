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Dünyanın en yaşlı kadını 124 yaşında öldü

Rusya’nın Astrahan Bölgesi’ndeki Alça köyü sakini 124 yaşındaki Tanzilya Bisembeyeva’nın öldüğü bildirildi

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31/10/2019

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Dünyanın en yaşlı kadını 124 yaşında öldü

Rusya Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Tanzilya Bisembeyeva, geçen ocak ayından bu yana dünyanın en yaşlı insanı olarak gösteriliyordu. Baybek Köy Konseyi Başkanı Elman Takiyev, Sputnik’e açıklamasında, “Son 3 aydır yatağından kalkamıyordu, 25 yaşında huzurlu bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Tüm hayatını geçirdiği Alça köyünün mezarlığına defnedildi” dedi. 1896 doğan Bisembeyeva, 8 kardeşin en büyüğüydü. Bisembeyeva, doğum belgesi olmadığı için Guinness Rekorlar Kitabı’na girememişti.

31/10/2019 10:10
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TAGS: haber, kıbrıs, yaşlı, kadın
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