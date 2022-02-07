Aşkını İlan Etti! Üçüncü Kadın Nedeniyle Araları Bozulan Mert ve Sude Sonunda Buluştu

Survivor All Star'ın dün akşam TV8'de yayınlanan son bölümünde Sude ve Mert sonunda yaşananları konuşmak için Acun Ilıcalı'nın izniyle buluştu.

Geçtiğimiz günlerde Survivor'da Ünlüler takımında mücadele eden Mert'in hem Sude'yle hem de eski Survivor yarışmacısı Makbule Şakalakoğlu'yla da sevgili olduğu öne sürülmüştü. Nisa'nın ortaya attığı bu iddia yarışmayı bir süre karıştırmıştı.

Duydukları karşısında şoke olan Sude, gözyaşlarını tutamamıştı ve bir süre de kendine gelememişti. Bu nedenle Acun Ilıcalı, Sude ve Mert'in görüşmesine izin verdi.

Dokunulmazlık oyunu öncesinde buluşan ikili, birbirlerine merak ettiklerini sordu ve bazı açıklamalar yaptı.

Mert, Sude'ye yaptığı açıklamada, "Seni çok düşünüyor olsalar sen çok iyi yarışma süreci geçirirken kafanı karıştırıp seni böyle üzmezler. Bir kere zaten acayip sinirliyim onlara. Söyledikleri şeylerin bazıları kulağıma geldi. Çoğu dedikodu, iftira çoğu." dedi.

"Doğru olan şeyler var mı? Var. Benim hatalarım var mı? Var. Sana karşı, kendime karşı, başkalarına karşı hatalarım var, evet. Onun için özür dilerim. Sana detaylı şekilde anlatacağım çıktıktan sonra tam olayın ne olduğunu. Buradan bana hak vermeni isteyebilirim." ifadelerini kullandı.

Nisa ve Ogeday'ın üstüne vazife olmayan konuları dedikoduyla birleştirdiğini söyleyen Mert, Çok mu düşünüyorlar seni, ben senin için yarışmayı bırakırım. Ogeday Nisa için bu yarışmayı bırakır mı sanıyorsun? Ben senin için yarışmayı bırakacaktım zaten." dedi.

Mert, "Benimle iletişimi kesmeyeceksin değil mi? Uzaktan uzağa, iki gülücük atarsın arada bench'ten bench'e bu bana yeter. Oyun kazanmamı sağlar" derken Sude ise "İletişim olamıyor burada maalesef. Bilmiyorum. Beni bana bırak başka bir şey istemiyorum şu an" cevabını verdi.

Bu açıklamanın ardından da Sude, "İlk iki gün algılayamadım tabii. İki günden sonra insan durdukça bazı şeyleri yerine koymaya çalışıyor. O söylediği, benim yaşadığım. Bazı şeyler uyuşuyor, bazı şeyler uyuşmuyor. Burada çözülecek bir durum değil zaten. Çıkınca ne olur yaşayıp göreceğiz." şeklinde karşılık verdi.

Verdiği röportajda da 'Çok yorulduğumu hissediyorum, çok fazla deşip bir yere varamayacağımı da fark ettim. Çok iyi düşünmem gerekiyor her noktada. Kimseye haksızlık yapmak istemiyorum.Duygularım olduğu için hassas davranmayı tercih ediyorum. Nisa ile Mert çok yakındı. Ve daha öncesinde bizi tahmin ettiğini söyledi Nisa. Şimdi ben düşünüyorum neden daha önce söylemedi? Kötü bir niyet asla aramıyorum. Kimseyi suçlamak istemiyorum.Doğruluğuna yüzde yüz emin olabileceğim bir şey yok. Kimseyi daha fazla yormak istemiyorum.' dedi.

O anları buradan izleyebilirsiniz;

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07/02/2022 11:36