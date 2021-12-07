Dekolteler yarışması mı yapılıyor?

'Masumlar Apartmanı' dizisinde hayat verdiği 'Rüya' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Şenolsun her davette iddialı tarzıyla olay oluyor. Şenolsun Altın Kelebek için tercih ettiği elbiseyle pozlarını paylaştı.

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07/12/2021

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Dekolteler yarışması mı yapılıyor?

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Şenolsun Altın Kelebek için iddialı bir seçim yaptı.

Derin göğüs dekoltesi tercih ettiği kıyafetiyle verdiği pozları paylaşan Melisa Şenolsun'a yorum yağdı.

Aynı törende giydiği elbiseyle gündeme gelen Melis Sezen ile karşılaştırılan Şenolsun hayranlarını ikiye böldü. Melisa Şenolsun'a yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

  • Melis'i gölgede bırakır?
  • Dekolteler yarışması mı yapılıyor?
  • Hiç giymeseydin
  • Çok iyi olmuş
  • Ya kendine niye bunları yapıyorsun hem yetenekli hem de güzel bir oyuncusun sana hiç yakışmıyor böyle kıyafetler

 

07/12/2021 10:57
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TAGS: Dekolte, yarışma, altın kelebek,
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