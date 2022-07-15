Dünya Starı Omah Lay La Nouba’da Sahne Alacak

Bu yaza damgasını vuran eğlence merkezi La Nouba, dünya starlarını hayranları ile buluşturmaya devam ediyor.

Misafirleri için bir birinden özel etkinlikler organize eden La Nouba, Gioli and Assia’dan sonra bu kez Omah Lay’i 17 Temmuz Pazar akşamı sahnesinde ağırlayacak.

Godly ve Bad Influence gibi parçalarla son yıllarda büyük bir hayran kitlesine ulaşan Omah Lay, Justin Bieber ile çıkardığı Attention şarkısı ile kariyerinin zirvesine ulaştı.

Yoğun bir katılımın olacağı bu özel gecede sizde yerinizi almak için geç kalmayınız.

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15/07/2022 15:48