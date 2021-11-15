Ebru Gündeş ve Hadise bu yılbaşında Kıbrıs Concorde Hotels'de

Turizm sektöründe deneyime sahip Zafer İnşaat Yatırım Holding’in Kıbrıs’ta hayata geçirdiği Concorde Luxury Resort ve Concorde Tower Lefkoşa, tatil ve eğlenceyi bir arada arayanların adresi olmaya devam ediyor.

Concorde Hotels & Resorts, yeni yıl coşkusunu Kıbrıs’ta karşılamak isteyenlere unutamayacakları bir tatil ve eğlence vaat ediyor.

Concorde Luxury Resort, yeni yılı arabesk fantezi müziğin güçlü sesi Ebru Gündeş ile karşılamaya hazırlanıyor. Geniş repertuvarı, büyüleyen sahne performansı ile Ebru Gündeş Concorde Luxury Resort misafirlerine unutamayacakları bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Pop müziğin güçlü ve sevilen isimlerinden Hadise ise dillere pelesenk olan şarkılarını 31 Aralık gecesi Concorde Tower Lefkoşa’da konukları için seslendirecek

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15/11/2021 15:07