Gioli and Assia bu akşam La Nouba’da

Bu yaza damgasını vuran eğlence merkezi La Nouba, dünyaca ünlü sanatçıları sahnesinde ağırlamaya devam ediyor.

Elektronik müziği canlı enstrümanlarla harmanlayan, Diess is live (Dizz iz layv) konseptiyle Youtube’da Milyonlarca dinleyici kitlesine ulaşan Gioli & Assia, bu akşam (8 Temmuz Cuma) La Nouba sahnesinde olacak.

Biletlerinin günler öncesinde tükendiği bu özel etkinlik için ülkemize gelen Gioli and Assia, Kıbrıs’ta ilk kez La Nouba’da performans sergileyecek.

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08/07/2022 13:14