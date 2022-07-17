Maria Sharapova anne oldu

Efsane tenisçi Maria Sharapova'nın ilk çocuğu Theodore dünyaya geldi. Sharapova, iş insanı Alexander Gilkes'ten dünyaya gelen bebeğiyle ilk kareyi de yayınladı.

Yaklaşık üç yıl önce emekli olan efsane tenisçi Maria Sharapova anne olduğunu duyurdu.

Sharapova ile iş insanı Alexander Gilkes çocuklarına Theodore ismini verdi.

Sharapova, Gilkes ve bebeğiyle birlikte çekilen bir kareyi de yayınladı.

35 yaşındaki efsane tenisçi "Küçük ailemizin isteyebileceği en güzel, zorlu ve ödüllendirici hediye" açıklamasında bulundu.

2020 yılında emekliliğe ayrıldığını açıklayan Sharapova, beş kere Grand Slam'i kazanmış ve Forbes'un en çok kazanan kadın sporcuları listesine girmişti.

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17/07/2022 09:00