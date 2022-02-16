Ottoman Kebab House bu defa sevgilileri buluşturdu

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16/02/2022

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Ottoman Kebab House bu defa sevgilileri buluşturdu

Merit Lefkoşa Ottoman Kebab House; eşsiz Lefkoşa manzarası, dekorasyonu, canlı müziği ve usta şeflerin özenle hazırladığı muhteşem lezzetleriyle bu defa Sevgilileri ağırladı.

Merit Lefkoşa Hotel Ottoman Kebab House’da, Sevgililer Gününe özel hazırlanan gecede, Ufuk Şenyaylar fasıl ekibi sahne alarak  sevgililere harika bir müzik ziyafeti sundu.

Gece; değerli misafirlerinde seslendirdiği şarkılarla renklenerek, unutulmayacak anıların arasında yerini aldı. 

16/02/2022 09:07
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TAGS: Ottoman Kebab House
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