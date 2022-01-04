Tuğba Özerk :Hipofiz bezi makroadenomu hastalığıyla mücadele ediyorum

Yılbaşı gecesinde Antalya'da konser veren Tuğba Özerk, vokalistiyle şarkı söylerken dengesini kaybedip yere düştü. Sosyal medyada gündem olan şarkıcı konuya açıklık getirdi: Hipofiz bezi makroadenomu tanısı konulan bir hastalıkla mücadele ediyorum.

Şarkıcı Tuğba Özerk, 2022 yılına Antalya'daki bir otelde dinleyicileriyle birlikte girdi. Ancak Özerk, sahnedeki dansı ve hareketleriyle dikkat çekti. Ayakta durmakta güçlük çeken 41 yaşındaki sanatçının, konsere alkollü çıktığı iddia edildi. Tuğba Özerk, ayrıca gecenin ilerleyen saatlerinde vokalistiyle şarkı söylerken dengesini kaybedip yere düştü. Bazı dinleyiciler, 41 yaşındaki sanatçının görüntülerini sosyal medyada paylaşıp, "Gecemizi rezil etti, sahneye sarhoş çıktı!" iddiasında bulundu.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Tuğba Özerk, sessizliğini bozdu. Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Özerk, "Hakkımda iki gündür aralıksız süren sosyal medyadaki linç girişimine karşılık; cevap verme, gelişen olaylar ve yansıyan görüntülerin altına ahlaksızlığa varan yorumlar hakkımdaki bir gerçeği herkesle paylaşma gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir" dedi.

Özerk paylaşımında "Bir süredir mücadele ettiğim, herkesle paylaşamadığım hatta kendimin bile zaman zaman kabullenmekte zorlandığım Hipofiz Bezi Makroadenomu tanısı konulan bir hastalıkla mücadele etmekteyim. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, aynı zamanda Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Eralp Başer'in gözetimi altında ilaç tedavim sürmektedir. Bu tümör nedeniyle görme alanı bozuklukları, bilişsel bozukluk (bilinç kaybı, senkop) riski altında bir hayatım var" diye yazdı.

"YARGISIZ İNFAZDAN VAZGEÇİLMELİ"

Tuğba Özerk "En yakınlarımın dışında kimsenin bilmediği bu durumu herkesle paylaşma sebebim ise; herkesin yayılan görüntüler karşısında kafalarındaki soru işaretlerini gidermek içindir. Artık hiçbir şeyin göründüğü gibi olamayacağı gerçekliği herkes tarafından kabul edilmesi gerekirken yargısız infaz yaparak, yaraya tuz basma zevkinden vazgeçilmesi gerekiyor" dedi.

"TEDAVİM BİTENE KADAR DİNLENECEĞİM"

Özerk sözlerini "Ben bu mesleğe yıllarını vermiş, yorumculuğun dışında söz-beste üreten, bu ülkenin tanınan bir sanatçısıyım. İçinde bulunduğum bu özel, mahrem durumla başa çıkmaya çalışırken, bir taraftan da aşık olduğum mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı bu konuya kafa yoran, düşünen, buna enerji harcayan herkesten özür diliyorum. Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekiliyorum ve üretmeye de devam edeceğim. Yeni yılda en büyük dileğim, herkes için sağlıklı bol müzikli günler. Sevgiyle kalın" diye bitirdi.

Hipofiz Bezi Makroadenomu nedir?

Hipofiz bezinin dokusunu oluşturan hücrelerin çeşitli nedenlerle kontrolsüz bölünmesi ve çoğalması sonucu kitle oluşturmasına hipofiz adenomu adı verilir. Hipofiz adenomları; fonksiyonları ve yapıları itibariyle iyi huylu tümörler olsa da; ulaşabildikleri boyutlar ve fonksiyon göstermelerine bağlı olarak çeşitli klinik belirtilere neden olarak sağlığı olumsuz etkileyebilir. Oldukça nadiren, hipofiz tümörleri kanserleşebilir. Yine klinikte izlenen hipofiz adenomları genellikle ön hipofizden kaynaklanır.

Hipofiz adenomlarının klinik belirtileri temelde kaynaklandıkları hipofiz hücresine bağlı olarak hormon üretip üretmediğine ve ulaştıkları tümör boyutuna göre değişkenlik gösterir. Buna göre çapı 1 cm’den küçük olan adenomlara mikroadenom adı verilirken; 1 cm’den büyük adenomlara makroadenom adı verilir. Mikroadenomlar sıklıkla çevre dokulara belirgin bir sorun yaratmasa da; makroadenomlar hipofizin komşuluğunda bulunan anatomik yapılarda ve hipofiz bezinin kendisinde bası yoluyla sorunlar meydana getirebilir.

Yaklaşık 5 kişiden birinde görülen hipofiz bezi tümörleri (hipofiz adenomları), iyi huylu tümörler arasında yer alıyor. Yani yaşam boyu belirti ve zarar vermeden kalıyor. Ancak hipofiz bezinin işlevi çok önemli olduğundan, tümörün büyümesi ve vücudun ihtiyacı olmayan hormonları salgılaması sonucu ciddi sağlık sorunları oluşturabiliyor.

Hipofiz bezi tümörleri kafaiçi tümörlerin yüzde 15’ini oluşturur ve çok nadir olarak habistir. Tedavisi ameliyat, ilaç ve radyocerrahi yani Gamma Knife tedavisidir. Daha çok 25-45 yaşları arasın da kadın ve erkekte görülür ancak daha erken ve daha geç yaşlarda da görülebilir.

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04/01/2022 14:34