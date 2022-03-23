Dünyanın en uzun arabası rekor tazeledi

Dünyanın en uzun arabası unvanlı limuzin, yapılan yeni eklemelerle 30 metre uzunluğu aşarak rekorunu tazeledi. Araçta helikopter pisti, jakuzi, yüzme havuzu ve mini golf sahası bulunuyor.

Araba koleksiyoncusu Jay Ohrberg 1986 yılında, 1976 model Cadillac Eldorado aracı 18 metre 28 santimetreye uzatarak tasarladı.

Araba, aynı yıl Guinness Rekorlar kitabına girdi.

1990'lı yıllarda filmler için kiralanan araç, bir süre sonra unutuldu.

Depoya terk edilen aracı, araba tutkunu ve müze sahibi olan Michael Dezer modifiye etmek için satın aldı.

Projenin tamamlanması 2 yıl sürdü

Nakliye, malzeme ve işçilik dahil 250 bin doları aşan projenin tamamlanması 2 yıl sürdü.

Yapılan ekleme ile araç 30,54 metre uzunluğa ulaştı

75 kişi kapasiteli

Araç yeni uzunluğu ile Guinness'teki rekorunu da tazeledi.

26 tekerleği bulunan limuzin, 75 kişiyi taşıyabiliyor.

Orlando şehrindeki müzede sergilenen araçta helikopter pisti, jakuzi, yüzme havuzu ve mini golf sahası bulunuyor.

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23/03/2022 09:24