Genel Grev Ve Sivil Topluma Düşen Görev

İkinci yılını doldurup üçüncü yılına giren Covid-19 pandemisi bütün ülkeleri ekonomik açıdan salladı desek abartmış olmayız sanıyorum. Hâlâ içinde yaşadığımız için adı henüz tam konulmayan ekonomik kriz dönemini kimi ülkeler hafif kimileri ağır hasarlı atlattı ya da atlatmaya çalışıyor. Her ülkenin bulunduğu siyasi, toplumsal ve ekonomik koşullara bağlı olarak yaşadığı bu kriz dönemini bizim gibi “alt liglerdeki” ülkelerin halkları daha bir ağır yaşıyor. Örneğin “medeni” ülkelerin bile süreci atlatmak için vergileri arttırdığını görüyoruz. Ama oralarda vergi “tavana yayılıyor”, bizdeki gibi tabana değil. Geçen haftaki yazımda değindiğim içki vergilerindeki artış tabana yayılan vergilerin en güncel örneğiydi. İçki vergisi hayat pahalılığının küçük bir parçası üstelik. Çarşı pazar el yakıyor, elektrik deseniz parasını versek bile bulamıyoruz.

1 Nisan Cuma günü artık dayanılmaz duruma gelen ekonomik sorunlar karşısında, ağırlıklı olarak kamu sendikası üyelerinin olduğu çalışanlar “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” şiarıyla hem çok yüksek katılımlı bir genel grev hem de büyük bir eylem düzenledi. Bu basit bir eylem değildir; genel grev dediğiniz şey patlama noktasına gelmeden önceki son aşamadır. Görünen o ki bu eylemde bir “muhalefet gazı” filan da söz konusu değil. Yani toplumun her kesiminden oy almayı beceren ve zor zamanda ateşten gömleği giyen UBP son seçimlerde 24 vekil çıkarıp koalisyonun büyük ortağı olmasaydı da bu eylem olurdu. İktidar makamında CTP de otursaydı, küçük nüanslarla da olsa bu grev yaşanacaktı. Çünkü bu eylem hükümete muhalefet etmenin ötesinde, ülkenin “bittiğini” ilan eden bir içeriğe sahiptir.

Genel grev sayesinde hatırladığımız bir gerçek de sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının asgari müşterekleriyle ilgili doğru saptamalar yaptıkları, toplumun gerçek sorunlarına dokundukları takdirde ülkedeki genel siyasete yönelik belli kriterler koyabileceğini hatırlamak oldu. Eğri oturup doğru konuşalım; Kıbrıs çözümü dağın öte yanında. Bu, toplumu kısa ve orta vadede birleştirecek, sağlıklı bir asgari müşterek değil. Bunun altını kalınca çizmek gerekir. “Avrupalılaşmış Kıbrıs sorununun” çözümü toplumun tüm kesimlerine dokunamayan, siyasal bir hedeftir. Genel grev bize gösterdi ki, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları kendilerine siyasal hedefler yerine toplumsal hedefler koyarlarsa (yani ülke gerçekleriyle yüzleşirlerse) ve stratejik bir planlama yaparlarsa kendilerinin bile hayal edemeyeceği bir ivme yakalayabilirler.

Sivil toplumun bir avantajı da siyaset dünyasının bir siluet durumunda olmasıdır. Var olma sebepleri anlamsızlaşan siyasal partiler toplum açısından bir güvenlik sorunu durumuna gelmiştir. Toplumsal asgari müştereklerle belirlenen sorunları dahi çözmeye mecalleri yoktur. Elbette tüm partiler aynı değildir. Ama farklar sandığımızdan azdır. Sözgelimi CTP, UBP gibi tam teşekküllü bir biat partisi olmamakla birlikte biat kültürünü içine sokmamış bir parti de değildir. Aralarındaki söylem farklılığı da tartışılmaya muhtaçtır. Federasyon istemekle konfederasyon istemek arasında, özde bir fark yoktur.

Yeniden sivil topluma ve sendikalara dönersek… Sendikacılık dünyanın her yerinde bazı anlarda vatanseverlik yapmayı bilmektir. Bunu bildiklerinden şüphem olmayan sendikalarımızın ülkenin temel sorunlarının tıkandığı noktaları da iyi tespit etmesi gerektiğini düşünüyorum. Küçük ve palyatif çözümler yerine küresel gelişmeleri yerel düzeyde yapma kapasitemiz olduğunu gösterecek bir eylemlilik türü bulmalıdırlar. Geçen hafta öncülüğünü yaptıkları tarihi ve yığınsal eyleme katılımın yüksek olmasının sebebinin yaşadığımız ekonomik kriz süreci, yani “doğal sebepler” olduğunun farkındadırlar zannederim. Bu tecrübeyi iyi değerlendireceklerini ve toplumsal hedeflere yoğunlaşıp motoru yalnızca seçim dönemlerinde çalışan siyasi partilerin aksine gerçek bir rüzgâr yaratacaklarını umuyorum.

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06/04/2022 09:37