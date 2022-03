Elektrik kesintileriyle içki zamlarının ne ilgisi var?

Kırk altı yıl aradan sonra mart ayında kara kışı yaşayan ve adeta donan ahalimiz bir yandan da elektrik kesintileriyle mücadele ediyor. Gün geçmiyor ki adanın farklı noktalarında en az bir saatlik, kimi zaman daha uzun elektrik kesintisi yaşanmasın. Adeta işkence halini alan kesinti karşısında vatandaş muma hücum edince mum fiyatları da ona katlandı.

İroniktir, elektrik kesintilerinden yakındığım bu yazımı düzeltmek için bilgisayar başına oturduğumda da elektrikler gitti. Kesintiler nedeniyle bozulan elektronik eşyanın, oluşan zarar ziyanın haddi hesabı yok. Milli servetimizi kendi beceriksizliğimiz yüzünden adeta heder ediyoruz.

Çağımız internet çağı. Elektrik kesintileri yüzünden internete ulaşamayan insanların canı yanıyor. Global düzeyde iş yapan, uluslararası alanda rekabet eden insanlarımıza büyük kötülük yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz durumu 1963 sonrası çadırlarda barınırken yaşadığımız durumla kıyaslamak da yaşanan rezilliği hafifletmiyor, tam aksine ağırlaştırıyor.

Elektrik kesintileri yüzünden halkın siyaset kurumuna tepkisinin her geçen gün büyüdüğünü de not edelim. Siyasi otorite kesintilerin hesabını her bir yurttaşa vermek zorundadır. Elbette elektrik krizinin tek sorumlusu günümüzün yöneticileri değil, KIB-TEK’i geçmişten beri yöneten tüm siyasilerin de günahı var. Ancak sorunun çözüleceğine dair işaret olmadığı gibi bir yetkili çıkıp kesintilerin süreceğini söylemekte bir beis görmüyor. Kendisine göre haklı sebepleri var. Elektrik tüketimi 350 MW iken üretim 290 MW. Yani 60 MW açık var. Yetkili kişi bu açıklamayı yaparken Teknecik’te üç jeneratör arızalı olduğundan yatıyor. Bu üçünün toplam elektrik üretim kapasitesi 52.5 MW! Yani açığın büyük çoğunluğunu karşılamaya yeter.

Öğrendiğimize göre yetkililer uzun yıllardır olduğu gibi yine Güney Kıbrıs’tan elektrik satın almak için görüşmeler yapmış. Lakin ülkemizin parası olmadığından açığı giderecek elektrik satın alınamıyor ve toplum her akşam karanlığa gömülüyor.

Gelelim aslında elektrik kesintileriyle ilgisiz görünen ama son derece ilgili olan ikinci konumuza. Kıbrıs sorununu, S-300’leri, Maraş açılımını, kapıların açılmasını gölgede bırakacak kadar yırtıcı ve etkili, son kırk yılın en “yerli ve milli” konusu bu! Evet, doğru tahmin ettiniz, hükümetin fiyat istikrar fonu adı altında içkiye koyduğu okkalı vergiden ve içki fiyatlarının roket gibi fırlamasından söz ediyorum.

Kıbrıs tarihinin en önemli çalkantılarının sebeplerinden birinin vergiler olduğunu bilmem hatırlatmama gerek var mı? Osmanlı idaresinde sayısız vergi isyanı çıktı. Müslümanlarla Hıristiyanlar Osmanlının vergilerine birlikte direnç gösterdiler. Ardından İngiliz müstemleke dönemi geldi, ahali bir kez daha ayaklandı. Hatta en büyük isyanlardan biri olan 1931 yılındaki olayların kökeninde de vergi artışı vardı. Vergi konusu, Türklerin ve Rumların İngiliz yönetimine karşı ortaklaşıp işbirliği yaptığı ender konuların başında geliyordu. Daha ileri gidersek, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yıkan sorunların en önemlisi Türk ve Rum siyasi elitleri arasındaki vergi anlaşmazlığıydı. Bugün de içki vergisine karşı ahali sokağa çıkıp hükümeti düşürürse hiç şaşmam.

Daha yılın ilk çeyreği bitmemişken kasası sıfırlanmış, bütçesinin herhangi bir kaleminde tek Osmanlı kuruşu kalmamış hükümetimiz, güneyden parasızlık nedeniyle alamadığı elektriği içkiye okkalı bir zam yaparak mı almak istedi acaba? Halka Pavlov’un şartlı köpeği muamelesi yapıp sürekli elektriği kesen hükümetimiz içkiye fahiş vergiler koyarak herkesi terbiye mi etmek istedi yoksa? Peki işin içinde mübarek Ramazan ayına hürmeten düşünülmüş bir muhafazakâr perdeleme ve geri vites atma halinin etkisi var mıydı? Onu da “müdürden” sormak lazım.

İşin en tuhaf tarafı da şu, birisi çıkıp büyük şamatayla görev başına gelen Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu yıpratmak ve hatta siyaseten katletmek istese “Elektrik meselesini çözme, üstüne bir de anlamsız ve fahiş içki zammı yap” derdi herhalde. Bu iki mesele Sucuoğlu hükümetini tarihe karıştırırsa şaşırmam.

