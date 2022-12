Kate Winslet'tan çarpıcı açıklama

Titanik, Tatil, Sil Baştan ve Okuyucu gibi başarılı yapımlarda yer alan Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, kariyeri boyunca bedeni üzerine yapılan yorumlar ve kilo vermesi üzerine yapılan baskılar hakkında konuştu.

Ünlü İngiliz oyuncu Kate Winslet, Hollywood kadınlarının bedenleriyle ilgili gördükleri baskı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oscar ödüllü oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında genç bir oyuncuyken menajerine kilosuyla ilgili sorular geldiğini söyledi.

“YALNIZCA ŞİŞMAN KIZ ROLLERİ OYNAYABİLİRSİN”

Sunday Times’a verdiği röportajda kendisine “Yalnızca şişman kız rolleri oynayabilirsin” dendiğini söyleyen 47 yaşındaki oyuncu, menajerine devamlı “Kate kaç kilo?” diye sorulduğunu söyledi.

Winslet, sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber özellikle kadınların bedenleri ilgili gördükleri baskıya dikkat çekti.

22 yaşındaki kızı Mia Threapleton ile birlikte 'I Am Ruth'ta rol alan oyuncu, "Tüm dünyanın kapımın önünde olması zaten yeterince zordu, ama artık bugünün haberleri kalıcı. Genç oyuncular sürekli tetikte olmak zorunda. Olağanüstü zor olmalı" ifadelerini kullandı.

TİTANİK YENİDEN VİZYONA GİRİYOR

Başrollerinde Leonardo DiCaprio'nun ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik, 25 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor. James Cameron'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, 4K, HDR ve 3D desteğiyle tekrar beyaz perdeye aktarılacak. Filmin haklarına sahip olan Disney, kült filmin 10 Şubat 2023 tarihinde tüm dünyada bir kez daha yayınlanacağını duyurdu.

Yolcu gemisinin 1912 yılında daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmasını konu alan romantik ve dram tarzındaki film, tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmi. İlk sırada yine James Cameron imzalı Avatar yer alırken ikinci sırada Avengers: Endgame bulunuyor.

AVATAR GELİYOR

Oyuncunun yeni projesi Avatar: Suyun Yolu ise bu yılın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Seriye dahil olan Oscar ödüllü oyuncu filmde Ronal karakterini canlandıracak. Winslet’ın karakteri Ronal, filminde Metkayine kavmini yöneten savaşçı bir karakteri canlandıracak.

Daha önce Titanik’te (1997) beraber çalışan yönetmen James Cameron ve Winslet, yıllar sonra bu proje ile tekrar bir araya gelecek.

YENİ FİLMLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER



Avatar: The Way of Water, Jake, Neytiri ve çocuklarının olduğu Sully ailesinin hikayesini ve onları bekleyen mücadeleyi konu alacak. Filmin vizyon tarihi ise 16 Aralık olarak açıklandı. Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.

07/12/2022 11:16