Dilber fırtınası büyüyor

Hazar Ergüçlü’nün pavyonda dans performansı Türkiye’nin ana gündem maddesi.

Milliyet Gazetesi Hazar Ergüçlü’ye ön manşetinde yer verdi. Gazete, Ergüçlü’nün ders aldığını aktarıyor.

Deneyimli Gazeteci Cüneyt Özdemir de YouTube yayınında trend topic olan Ergüçlü’ye geniş yer ayırdı.

Pavyon sahnesinde şarkıyı seslendiren sanatçı Erkal Sonel’i konuk alan Özdemir’in yayınında, ses sanatçısı, Ergüçlü’nin muhteşem performansı ile ve güçlü oyunculuğu ile rolünün hakkını verdiğine vurgu yaptı.