Son Dönemde Verdiği Kilolar ile Dikkat Çeken Ata Demirer beğeni topladı

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18/11/2023

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Son Dönemde Verdiği Kilolar ile Dikkat Çeken Ata Demirer beğeni topladı


Son dönemlerde verdiği kilolar ile sosyal medyada dikkat çeken Ata Demirer, Instagram hesabından paylaştığı takım elbiseli pozlar ile beğeni topladı.

Ata Demirer, ekranlarda görmeyi çok sevdiğimiz ve on parmağında on marifet bir sanatçı.

Ünlü sanatçının sesi ayrı, oyunculuğu ayrı, kalemi ayrı güzel. Son olarak "Bursa Bülbülü" ismi projesi ile karşımıza çıkan Demirer, verdiği kilolar ile sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Günden güne daha çok kilo veren sanatçı, takipçilerini her gün hayrete düşürmeyi başarıyor. Ata Demirer, bu sefer de Instagram hesabında smokinli pozlar paylaştı ve "ne kadar zayıflamışsın" tepkileriyle karşılaştı.

Demirer'in smokinli pozları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Demirer'in fotoğrafına birçok yorum geldi.

18/11/2023 21:57
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TAGS: Ata Demirer
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