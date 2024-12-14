Icardi'nin Wanda Nara isyanı: Onu çamurdan çıkardım

Bir taraftan sakatlığı nedeniyle tedavisine devam eden diğer taraftan boşanma süreciyle ilgilenen Mauro Icardi, Arjantin basınına konuştu. Icardi, "Onu çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim ve şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ülkesinde tedavi sürecine devam ediyor.

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Icardi, ilişkisi hakkında Arjantin basınına konuştu.

Geçtiğimiz günlerde 38. yaşını kutlayan ve sabaha kadar partileyen Nara, L-Gante olan ilişkisi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Tüm aileme kadar herkes bize karşı. Onun çevresi bile pek aynı fikirde değil. Ben daha yaşlıyım. Bana onda ne gördüğümü sorduklarında şöyle diyorum: 'Özümü.' Özümü tekrar gördüm, hayatımın bu anında başlangıçtaki değerlerime dönmem gerekiyordu."

Öte yandan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sevgilisi L-Gante ve çocuklarıyla İtalya'ya gitti. Wanda Nara, burada eski eşi ve çocuklarının babası Maxi Lopez ile bir araya geldi. Wanda Nara'nın sevgilisi L - Gante de bu buluşmada yer aldı. Nara, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.



Wanda Nara, 2008 – 2013 arasında Maxi Lopez ile evlilik yaşamıştı.