Michael Jackson'a ait yayınlanmamış kasetler depoda bulundu

Michael Jackson'a ait yayımlanmamış 12 kaset, San Fernando Vadisi'ndeki bir depoda bulundu. Kasetlerde, pop yıldızının bilinmeyen şarkıları ve ünlü rapçi LL Cool J ile birlikte söylediği parçalar yer alıyor.

San Fernando Vadisi'ndeki bir depoda, pop müziğinin efsanevi ismi Michael Jackson'a ait yayımlanmamış kasetlerden oluşan bir hazine bulundu. Kasetlerde, Jackson'ın yaşamına dair söylentilere göndermeler yapan bir şarkı ve LL Cool J ile birlikte rap yaptığı bir başka şarkı da yer alıyor.

The Hollywood Reporter’a konuşan eski Kaliforniya Otoyol Devriyesi memuru Gregg Musgrove, kasetleri, bir iş ortağının yakın zamanda satın aldığı bir depoda keşfettiğini belirtti.

Depo, Jackson ile 8. stüdyo albümü Dangerous (1991) üzerinde çalışan yapımcı ve müzisyen Bryan Loren'e aitti. Musgrove, Loren'in şu anda nerede olduğu bilinmemekle birlikte, ünlü sanatçılarla yaptığı işbirlikleriyle tanınıyor.

Kasetler, Jackson'ın Dangerous albümünden önce, 1989 ile 1991 yılları arasında üzerinde çalıştığı ve daha önce hiç yayımlanmamış 12 parçayı içeriyor.

Musgrove, kasetleri dinlerken, bazı şarkıların var olduğuna dair söylentiler olsa da, bunların çoğunun dünya çapında kaybolduğunu belirtti. “Dinlerken tüylerim diken diken oldu çünkü bunları daha önce hiç kimse duymamıştı,” dedi Musgrove.

Kasetlerin bulunduğu mülkün önceki sahibi Loren, Whitney Houston, Sting ve Barry White gibi sanatçılarla da işbirliği yapmıştı.

Jackson’ın varisleri, kasetleri satın almayı reddetti, ancak mülkiyet hakları konusunda Musgrove’a bir mektup göndererek, kasetleri kamuyla paylaşamayacaklarını açıkça belirtti.

Musgrove, kasetleri müzayede evlerine götürmeyi ve büyük ihtimalle bir Jackson hayranı ya da özel koleksiyoncu tarafından satın alınacağını ifade etti.

Michael Jackson'ın müzik tarihine kazandırdığı albümler, özellikle Off the Wall, Thriller ve Bad, dünya çapında büyük bir etki yaratmıştı. Kasım ayında 91 yaşında hayatını kaybeden Quincy Jones, Jackson’ın müzik kariyerinde önemli bir rol oynamış ve ona dünyaca ünlü albümlerini yaratma fırsatı sunmuştu. Jackson, 2009’da 50 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.