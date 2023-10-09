30 yıl sonra bir araya geldiler

Aksiyon türündeki "True Lies" (Gerçek Yalanlar) filminde başrolleri paylaşan Jamie Lee Curtis ile Arnold Schwarzenegger, yaklaşık 30 yıl sonra bir yardım etkinliğinde buluştu.

Amerikalı oyuncu Jamie Lee Curtis ile Avusturyalı aktör Arnold Schwarzenegger yıllar sonra yeniden bir araya geldi. 29 yıl önce "True Lies" (Gerçek Yalanlar) filminde başrolleri paylaşan ikili, ABD'de düşük gelirli çocuklar için okul sonrası programlar sunan, kar amacı gütmeyen After-School All-Stars adlı kuruluşun yardım etkinliğinde buluştu.

64 yaşındaki Jamie Lee Curtis, 76 yaşındaki Arnold Schwarzenegger ile fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Curtis ile Schwarzenegger'in başrolleri paylaştığı 1994 yapımı önce "True Lies" (Gerçek Yalanlar) filmi, 1991 yapımı Fransız filmi La Totale'den uyarlanmıştı.

Filmde Harry Tasker (Arnold Schwarzenegger) bir bilgisayar firmasında satış görevlisi olarak çalışmaktadır. İdeal bir eş ve babadır. Sekreterlik yapmakta olan karısı Helen (Jamie Lee Curtis), hiçbir zaman Harry’nin asıl mesleğinin başka bir şey olabileceğini aklına getirmemiştir. Harry, bir gizli ajandır. Bir gün karısının Simon ismindeki bir adamla ilişkisi olduğunu öğrenir.Bunun üzerine ortağı Albert Gibson’ı Simon ve Helen’i takip etmek için görevlendirir. Bu sırada CIA’nın peşinde olduğu terörist örgütün ele başı Salim Abu Aziz, eğer istediklerini alamazlarsa Florida’da nükleer bomba patlatacaklarını söyler.