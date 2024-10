Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu, 49 yaşında hayatını kaybetti. Yalnızoğlu, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

Bir dönem Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak görev alan daha sonra da 2 kez katıldığı Survivor yarışmasında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Yalnızoğlu, 49 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının cenaze namazı, bugün ikindi namazını müteakip Şakirin Camisi'nde kılınacak.

Kariyerine model ve oyuncu olarak başlayan Yalnızoğlu 2007'de dansçı Tatiana Ruichiana ile hayatını birleştirdi. Yalnızoğlu, bir çocuk babasıydı.

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

Hasan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastikle başlayıp aynı zamanda çok sevdiği futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebiyle çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kaldı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı.

En yakın spor salonu Kung Fu branşında olduğu için çalışmalara burada devam etti. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunu. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Hasan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli başarılar elde etti.

BEST MODEL OF TURKEY İKİNCİSİ

Hasan Yalnızoğlu, 1997'de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında ikinci oldu. Hasan Yalnızoğlu Best Model'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte jüriden 28 puan aldı.

Puanlar eşit çıkınca jüri başkanı Erkan Özerman, tercihini İmirzalıoğlu'ndan yana kullandı ve İmirzalıoğlu Best Model seçildi.

MİSTER İNTERNATIONAL'DE DÜNYA İKİNCİSİ

Bunun üzerine Erkan Özerman, Hasan Yalnızoğlu'nu Hindistan'da yapılan Mister International'a götürdü. Hasan, bu yarışmada da dünya ikincisi oldu. Hasan Yalnızoğlu, 2002 yapımı 'Karaoğlan' ile başladığı oyunculuk kariyerinde 18 yapımda rol aldı.

Yalnızoğlu iki kez katıldığı Survivor adlı yarışmada gerek kişiliği gerekse yarışmalardaki performansıyla geniş hayran kitlelerine ulşatı.

Bu habere tepkiniz:



16/10/2024 09:00