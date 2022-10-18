Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok

Youtube'da yayınlanan bir videoda Acun Ilıcalı'nın yeni aldığı 20 milyon dolar değerindeki yeni yatı sosyal medyanın gündemine oturdu. 371.768.000,00 TL değerindeki ultra lüks yatın içinde yok yok!

Futbol takımı sahibi ve medya patronu olan, 'Televizyonun dahi çocuğu' olarak anılan Acun Ilıcalı, işindeki başarısı kadar özel hayatıyla da gündemde. Muhabir olarak başladığı kariyerini, kanal sahibi ve İngiliz takımı Hull City'nin sahibi olarak ilerleten Acun Ilıcalı, lüks zevkleriyle de gündeme geliyor.

ACUN ILICALI'NIN YENİ OYUNCAĞI 20 MİLYON DEĞERİNDE!

Araba ve sürat motorlarına ilgi duyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna 20 milyon dolar değerinde yeni bir yat ekledi.

Adı 'Balmy' olan yat, 6 kompartmana sahip. 47.2 metre uzunluğundaki yatta adeta yok yok!

Piyasa Değeri: 20.000.000 dolar olan yatın TL değeri, 371.768.000,00!

Bir master süit ve dört ilave kabin arasında on kişiye kadar kalınabilir .Bu arada, mürettebat odaları da sekiz personel kapasiteli.

Yat, güvertede bir oturma ve güneşlenme alanı da dahil olmak üzere geniş güverte alanlarına sahip.

Süper yat güneşlenme güvertesi, spa havuzu ve arka kıç şezlonglar için bir alan, korunaklı kokpit, muhteşem deniz manzarası için kıç tarafına bakan bir oturma alanı içerir.

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18/10/2022 16:13