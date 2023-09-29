Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşandı!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile Beykoz Adliyesindeki duruşmada tek celsede boşandı. İkili, geçtiğimiz mayıs ayında Fas’ın Marakeş şehrinde dünyaevine girmişti. Subaşı'nın son paylaşımlarında parmağında yüzük olmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Şeyma Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuştu. Düğünlerini yapmadan önce nikah kıyan ikili, Fas'ta şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' demişti.

Subaşı, Marakeş şehrindeki düğünden sonra, balayı için önce Japonya’yı; sonra Bali'yi tercih etmişti. Ünlü çift, 18 Mayıs'ta özel bir uçakla Tokyo'ya uçmuştu. Subaşı, ultra lüks yolculuğunda çektiği fotoğrafları Instagram hesabından "Balayı" notuyla paylaşmıştı.

"CİCİM AYLARI BİTTİ Mİ?"

Fenomenin son paylaşımlarında pamağında yüzük olmaması dikkat çekmişti. Takipçileri, Subaşı'nın son paylaşımlarına; "Yüzük nerede?", "Yüzüğün yok hayırdır, cicim ayları bitti mi?" ve "Meedo neden yanında değil?" şeklinde yorumlar yazmıştı.

RÜYA EVLİLİK BİTTİ!

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’dan 2018 yılında boşanan, bu ilişkiden Melisa adında 10 yaşında kızı olan Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile tek celsede boşandı.

AYRILIK NEDENİ PSİKOLOJİK ŞİDDET!

'Psikolojik şiddet' iddialarının ardından çift, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Beş aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi.

JET HIZINDA 'SOYADI' HAMLESİ!

33 yaşındaki güzel, geçtiğimiz haziran ayında bir takipçisinden gelen "Eskiden daha güzel paylaşımlar gelirdi. Eşin kıskanıyor mu yoksa?" mesajına, "Meedo, bikinili fotoğraf ve video paylaşmamdan biraz rahatsız oluyor" cevabını vermişti.

Öte yandan Şeyma Subaşı, nikahın hemen ardından soyadını 'Alsaloussi' olarak değiştirmişti.

HER ŞEYİ SİLDİ

Şeyma Subaşı, boşanma davası sonrası Instagram'da Meedo'ya ait tüm fotoğrafları sildi. fenomenin avukatı ise sosyal medyada Beykoz Adliyesi'nden fotoğraf paylaştı.