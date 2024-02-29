Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan yeni kareler

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29/02/2024

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Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan yeni kareler

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaşan ve dizide "Seyran" karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Her cuma akşamı Star TV'de izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını'nda "Seyran Korhan" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ'NÜ ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde "Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri"nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Afra Saraçoğlu, o gece verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Törende siyah mini elbisesini yine aynı renk ince bantlı bir ayakkabı ile kombinleyen Saraçoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

ANNESİNDEN YORUM GELDİ

Ünlü yıldızın annesi Lütfiye Saraçoğlu de kızına "Annişkom, prensesim" diye seslendi.

"BİNBİR AFİTO"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda da hayatının farklı dönemlerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaşmıştı.

26 yaşındaki Afra Saraçoğlu, paylaşımına "Benim... Selam sorun benim. Binbir Afito" notunu düşmüştü.

29/02/2024 20:37
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