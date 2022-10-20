Gülşen hakim karşısına çıkıyor: O isim tanık olarak çağrıldı

3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen cuma günü hakim karşısına çıkacak... Şarkıcının avukatı Emek Emre, dava konusu sözlerin yer aldığı kırpılmış videoyu TikTok’ta yayınlayan Emre A.’nın mahkemede tanık olarak dinlenmesini istedi.

Nisan ayında sahne aldığı mekanda sarf ettiği sözleri 4 ay sonra Tiktok’ta paylaşılan şarkıcı Gülşen önce tutuklanmış ardından da “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılmıştı.

Cuma günü ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre yargılamanın yapılacağı İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ne savunma içeren bir dilekçe sundu.

SAVCILIK DELİL TOPLAMADI

Dilekçede kovuşturma aşamasında savcılığın, Gülşen hakkında lehine ve aleyhine olan delilleri toplamadığı ileri sürüldü. Gülşen'in savunma hakkının kısıtlanmaması için lehine olacak delillerin de toplanmasının gerektiği belirtildi. Dilekçede, yargılamaya konu olan Gülşen'in söylemini sahne arkadaşı Miraç Çelenk'e söylediği ifade edilerek kendisinin savunma tanığı olarak çağrılması istendi.

VİDEONUN HAM HALİNE BAKMADAN DAVA AÇILDI

Dilekçede soruşturmanın savcılıkça re'sen başlatılmış, gerekçe olarak da “Bazı yayın organlarında yayınlanan haberlerin ve sosyal medya platformlarında paylaşılan videoların incelenmesinde…” ifadelerinin yer aldığı belirtilerek, “Dava dosyasında da mevcut başı ve sonu kesilerek suçlayıcı gösterilmeye gayret edilen birkaç saniyelik video gösterilmiştir. Şimdi, ilgili videonun bir konser sırasında çekildiği, sahne alan şarkıcının menajerlik ekibinde kuvvetle muhtemel videonun oynanmamış (ham) halinin mevcut olmasının hayatın olağan akışı gereği beklenecek bir durum olması bu kadar aşikarken neden sayın savcılık makamı oynanmış video üzerinden adli işlem başlatmayı tercih etmiştir” denildi ve videonun ham hali mahkemeye sunuldu.

LİNÇ KAMPANYASI HEDEFE ULAŞINCA HESABINI KAPATTI

30 Nisan 2022 tarihli videonun, suçlayıcı gözükmesi saikiyle başının sonunun kesilerek birkaç saniyelik bir kesit olarak 24 Ağustos'ta TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaşıldığının yer aldığı dilekçede, “Şimdi bu video ilk olarak Emre A. isimli şahsın hesabından paylaşılmış. Çok ilginç şekilde Emre A. video ile ulaşmak istediği amaca ulaştıktan sonra, yani video viral olup Gülşen aleyhine linç kampanyası başladıktan sonra videoyu da silmiş hesabını da kapatmıştır” dendi.

Emre A. hakkında savcılığa 6 Eylül'de suç duyurusu yapıldığını belirten Emek Emre, bugüne kadar sadece kolluğa şüpheli kimlik ve adres tespiti için yazı yazıldığını, TikTok platformunun Türkiye'de temsilcisi olmasına rağmen oraya müzekkere dahi yazılmadığını belirtti. Dilekçede, “Sayın mahkemenizden Emre A.'nın da tanık sıfatıyla çağırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur” ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROLLER KALKSIN

Dilekçede delillerin toplanmasına karar verilmesi istenerek, Gülşen'in sorgusunun ilk duruşmada yapılması halinde aleyhine uygulanan tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak, yargılamanın kalanında duruşmalardan vareste tutulması istendi.

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20/10/2022 09:42