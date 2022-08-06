Şeyma Subaşı yine gündemde

Eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile barışma haberiyle gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisinin kucağında verdiği bir pozu paylaşarak barıştıklarını ilan etti.

Acun Ilıcalı ile evliliğini noktaladıktan sonra adı birçok isimle anılan Şeyma Subaşı, mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başladı. Evlilik kararı alan çift, düğün hazırlıkları yaparken yollarını ayırdı. Bir süredir barışma haberleriyle konuşulan çiftten beklenen fotoğraf geldi.

SEVGİLİSİNİN KUCAĞINDA POZ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı teknede bir adamla öpüşme videosunu yayınlayan Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi ile barıştığı ileri sürüldü. Kısa süre sonra yeni bir paylaşım yaparak 1-2 saniye sevgilisinin yüzünü gösteren Subaşı, bu sefer romantik bir pozlarını paylaştı. Alsaloussi ve kızı Melisa Ilıcalı ile Bodrum'da tatil yapan Subaşı, Instagram hesabından sevgilisinin kucağına oturarak verdiği bir pozu paylaştı.

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06/08/2022 20:02