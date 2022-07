Yüsra Geyik: Arka sokaklar ayrı bir evren gibi

Son olarak Camdaki Kız dizisinde gördüğümüz başarılı ve güzel oyuncu Yüsra Geyik gelecek projelerini ve hayatına dair merak edilenleri MAG okuyucuları için anlattı. Çok genç yaşlardan itibaren televizyon ekranlarında olan güzel oyuncu şunları söyledi: “On dört yaşında, neredeyse çocuk oyuncu olarak başladım. O zamanlar bana sorsanız zor sabrettim derdim. Şimdi ne acelem varmış diyorum. Kendimi bildim bileli taklit yapan, insanların ruh halini değiştirmeyi seven hem eğlenceli hem hareketli hem çok uslu bir çocuktum. Her gördüğüm insanı taklit ederdim. Sesini, oturup kalkmasını, tavrını... En çok da annemi. On dört yaşında profesyonel hayatıma başladım anlayacağınız; yoksa oyunculuk maceram çoktan başlamıştı.”

Arka Sokaklar projesi hakkında konuşan ve diziyi bir evrim olarak tanımlayan Yüsra Geyik “On beş yıl, dile kolay. Arka Sokaklar ayrı bir evren gibi. Orada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun; belki zamana inancım bu yüzden yok. Beni ben yapan en önemli unsurlardan biridir. Bu sebeple yokluğu hayatımda düşünülemez bir halde. “Bir şey katmak” çok hafif kalır. Arka Sokakları hayatımdan çıkarsak, uzuv eksikliği gibi bir hissiyatı olur diye düşünüyorum. Öğrencilik yıllarımın çoğunu sette geçirmek ve bir yandan da oyunculuk eğitimi almak büyük bir şans” açıklamasında bulundu.

01/07/2022 14:43