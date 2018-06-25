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35 kilo veren Özlem Türkad 'Fettan kadın rollerine hazırım'

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25/06/2018

35 kilo veren Özlem Türkad 'Fettan kadın rollerine hazırım'
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Mide küçültme ameliyatı için ameliyat masasına yatan ünlü isimler arasına Seksenler dizisiyle tanıdığımız oyuncu Özlem Türkad da katıldı.

‘Seksenler’in ardından ‘Kocaman Ailem’de oynayan Özlem Türkad mide küçültme ameliyatı ile 35 kilo verdi.

Oyuncu “İki reaksiyon var. Bir grup ‘Ne kadar tatlıydınız’ derken diğer taraf ‘Fit olmak size çok yakıştı’ diyor. Kiloluyken fettan kadın rolleri vermediler, artık acısını çıkaracağım” dedi.

 

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TAGS: Özlem Türkad, kilo, mide küçültme, ameliyat, oyuncu, rol, magazin
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