Ben Affleck 'Aquaman 2'de Batman olarak dönüyor

Aquaman'in yıldızı Jason Mamoa daha önce seyircinin karşısına birçok kez Batman olarak çıkan Ben Affleck'in bir kez daha bu rolü oynayacağını duyurdu.

Affleck ile fotoğrafını paylaşan Mamoa, filmlerdeki isimlerine atfen 'Bruce ve Arthur'un yeniden bir araya geldiğini ifade etti.

Mamoa'nın fotoğrafın yanı sıra paylaştığı videoda da karavanda 'Bruce Wayne' kostümüyle Affleck görülüyor.

'Batman ve Superman: Adaletin Şafağı', 'Adalet Birliği' ve 'İntihar Timi' (Suicide Squad) filmlerinde Batman'i canlandıran Affleck 2019'da artık bu role veda ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan Affleck'in vizyon tarihi 2023 olarak belirlenen 'The Flash' filminde de Batman olarak boy göstereceği duyurulmuştu.

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01/08/2022 12:26