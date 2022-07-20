Brad Pitt, film galasında etek giydi

Amerikalı oyuncu Brad Pitt, başrolünde yer aldığı 'Suikast Treni' (Bullet Train) filminin Berlin prömiyerinde etek giydi.

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20/07/2022

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Brad Pitt, film galasında etek giydi

Hollywood’un ünlü isimlerinden Brad Pitt, aksiyon-komedi türündeki yeni filmi Suikast Treni'nin (Bullet Train) tanıtımı için bu sefer Berlin’e gitti

Film ekibiyle birlikte Almanya’nın başkenti Berlin’de kırmızı halıya katılan Pitt’in stili sosyal medyada gündem oldu.

KIRMIZI HALIDA ETEK GİYDİ

Pitt, kırmızı halıda kahverengi diz üstü bir etek tercih etti. Oyuncunun alışagelmiş tarzının dışındaki bu görünüm çok dikkat çekti.

Kombinini aynı renkteki ceketle tamamlayan oyuncu, pembe keten gömleği ve özgün takılarıyla kendine has bir stil yakaladı.

58 yaşındaki oyuncunun kırmızı halıda etek giymesi bazı kesimler tarafından büyük ilgi gördü.

20/07/2022 14:01
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TAGS: Brad Pitt
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