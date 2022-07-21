Demet Şener'den mayolu poz

Demet Şener'in, iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile Bodrum tatili devam ediyor. Mayosuyla objektif karşısına geçen eski manken, yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekti

Bir dönemin ünlü mankeni paylaştığı fotoğrafla kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

Türkiye eski güzeli, manken Demet Şener mayolu pozunu Sosyal Medya hesabında takipçileri ile paylaştı. 45 yaşında ve iki çocuk annesi olan Şener, kusursuz fiziği ile beğeni topladı.

Sevgilisiyle tatili devam eden 45 yaşındaki Şener'den yeni fotoğraflar geldi.

Denizin ve güneşin keyfini çıkaran iki çocuk annesi Demet Şener, bu kez mor renkli bir mayoyla objektif karşısına geçti.

Spor tutkunu olan eski manken, fit vücuduyla adından söz ettirdi. Demet Şener'in kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören paylaşımına; Hatice, Tuğba Özerk ve Ece Gürsel gibi ünlü isimler yorum yaptı.

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21/07/2022 10:10